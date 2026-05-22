Azərbaycanca bu əraziyə QAR YAĞIB
Ölkə ərazisinin əksər yerlərində yağıntılı hava davam edir.
Day.Az xəbər verir ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin mayın 22-si saat 11:00-a olan məlumatına əsasən, ayrı-ayrı yerlərdə yağıntılar intensiv və güclüdür.
Şahdağda isə qar yağıb. Qar örtüyünün hündürlüyü 1 sm-dir.
Düşən yağıntının miqdarı Qaxda (Sarıbaş) 47, Zaqatalada 41, Qusarda (Laza) 35, Şəkidə (Kişçay) 27, Daşkəsəndə 21, Balakəndə 17, Oğuzda 16, Şahdağda 15, Gədəbəydə 14, İsmayıllı, Naftalanda 10, Sədərəkdə 9, Biləsuvar, Qəbələdə 8, Lerik, Qrız, Ağsu, Gəncə, Göygöldə 7, Bərdə, Mingəçevir, Naxçıvan, Şərurda 6, Quba, Xınalıq, Yardımlı, Culfa, Şahbuzda 5, Xızı, Sabirabad, Neftçala, Tovuz, Ordubadda 4, Beyləqan, İmişli, Şamaxı, Ağstafada 3, Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda Kürdəmirdə 2, Xaltan, Şabran, Xaçmaz, Qobustan, Şəmkir, Tərtər, Yevlax, Göyçay, Zərdab, Lənkəran, Astara, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Şuşa, Xankəndi, Xocalı, Füzulidə 1 mm-dir.
