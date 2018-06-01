В Центре мугама состоялся прекрасный концерт в рамках проекта "Жемчужины классической музыки" - ФОТО

Международный центр мугама осуществляет различные проекты, которые связаны c пропагандой как азербайджанской народной музыки (мугамы, теснифы, народные песни, ашугские мелодии, дастаны), так и народной (этнической) музыки различных стран. Среди крупных проектов Центра можно отметить "Muğam axşamları", "Aşıq musiqi axşamları", "Etnik musiqi inciləri", "Unudulmayanlar", "Dastan gecələri" и др.

Одним из ярких проектов Центра является проект "Жемчужины классической музыки". В рамках этого проекта в Центре проходили концерты с участием азербайджанских и зарубежных классических музыкантов, в исполнении которых звучали произведения великих композиторов.

Вчера в рамках проекта состоялся концерт, в котором приняли участие заслуженные артисты Азербайджана Тарана Алиева, Алекпер Алекперов, лауреаты республиканских и международных конкурсов, президентские стипендиаты Айтан Ибрагимова и Заррин Алиева, а также Ровшан Гурбанов, Фарид Гулиев, Нахид Мамедов, Мехри Асадулла. Под аккомпанемент концертмейстера Арзу Сафаровой прозвучали произведения И. Брамса, Г. Венявского, Э. Эльгара, Ниязи, С. Рустамова, В. Адигезалова, Н. Аливердибекова, Т. Бакиханова, А. Рзаева, Г. Рзаева, С. Алиевой.

Виртуозное исполнение талантливых музыкантов вызвало восторг публики.

Отметим , что с 4 по 8 июля в Международном центре мугама будет представлен новый джазовый проект Baku Summer Jazz Days. Программа Baku Summer Jazz Days включает 5 концертов из разных стран, исполняющих в различных джазовых стилях. В Центре выступят известные джазовые исполнители Авишаи Коэн, Ник Вест, Стефан Бельмондо, Джеки Терассон, заслуженный артист Эльчин Ширинов и др.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на iticket.az.

Н. Гасымова