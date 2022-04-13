Азербайджан - одно из лучших мест в мире для реализации проектов в сфере альтернативной энергетики.

Об этом сказал в интервью Trend главный операционный директор французской Qair Group Шарль Лермитт, передает Day.Az.

По его словам, Qair Group заинтересована в участии в проектах в сфере возобновляемой энергетики в Азербайджане, в том числе на освобожденных территориях.

Главный операционный директор сообщил, что речь, в частности, идет о ветряных и фотоэлектрических электростанциях.

"Два года назад мы уже участвовали в тендере по проекту в Азербайджане. Мы весьма заинтересованы в работе в Азербайджане, учитывая его большой потенциал для развития возобновляемой энергетики. Это одно из лучших мест в мире для таких проектов", - сказал Лермитт.

Поскольку мировые цены на нефть и газ растут, для Азербайджана было бы хорошим решением производить больше электроэнергии из ВИЭ и в то же время экспортировать ископаемые виды топлива по очень выгодной цене, отметил главный операционный директор.

"Учитывая, что Баку является городом ветров, он мог бы стать хорошим местом для крупного производства дешевой электроэнергии [из ВИЭ]", - сказал Лермитт.

По его словам, Qair Group планирует участвовать в аукционах министерства энергетики Азербайджана по проектам в сфере ВИЭ.

"Эта тема обсуждалась на встрече в министерстве энергетики в Баку. Мы обсудили вопрос нашего участия в этом аукционе и выразили интерес к проектам на освобожденных территориях", - сказал Лермитт.

По его словам, в настоящее время Qair Group ведет переговоры по любым возможным проектам в Азербайджане.

"Наша стратегия нацелена на Европу. Азербайджан в нашем понимании связан с Европой во многих отношениях, в частности, он является крупным поставщиком газа на Европейский континент. Существует прочная связь между Азербайджаном, Кавказом и Западной Европой", - сказал Лермитт.

Комментируя введенные в отношении России санкции, главный операционный директор отметил, что эта ситуация, несомненно, оказывает влияние на рынок ВИЭ.

По его словам, возникший в связи с этим кризис вызвал рост мировых цен на нефть и газ.

Поэтому все больше стран сегодня акцентируют внимание на возобновляемых источниках энергии, отметил главный операционный директор.

"Эта ситуация, так же как во время энергетического кризиса 1973 года, создает возможности для использования возобновляемых источников энергии. Цель заключается в том, чтобы обеспечить население дешевой электроэнергией, и когда цены на газ и нефть резко вырастут, вы должны найти решение. Интересно, что этот кризис может стать катализатором развития возобновляемых источников энергии", - сказал Лермитт.

По его словам, в настоящее время удалось прийти к договоренности относительно преимуществ ВИЭ.

Главный операционный директор также отметил, что энергетический кризис в Европе вызвал рост спроса на проекты в сфере возобновляемых источников энергии.

"Например, месяц назад мы одержали победу на аукционе в Шотландии по двум крупным проектам на шельфе мощностью 2 ГВт. В настоящее время проводится множество тендеров в Испании, Греции и Италии. Мы присутствуем на этих рынках и видим рост спроса на мощности ВИЭ во всех европейских странах. Это хорошая возможность для нашей компании", - сказал Лермитт.

По словам главного операционного директора, спрос на электроэнергию из ВИЭ вырос во всем мире, и у Qair Group уже есть проекты в 18 странах.

Он также отметил деятельность компании в Бразилии и на развивающихся рынках.

"Это такие страны, как Вьетнам, Сейшельские острова, Буркина-Фасо, Чад и так далее. Там у нас уже есть активы, строящиеся фотоэлектрические проекты и те, что уже введены в эксплуатацию", - сказал Лермитт.

Qair Group с головным офисом в Париже является независимым производителем электроэнергии, эксплуатирующим мощности генерации на уровне 700 МВт исключительно из ВИЭ.

На данный момент портфолио компании включает проекты в 18 странах.