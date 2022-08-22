Азербайджан, Россия и Иран договорились об упрощении транзитных перевозок

Азербайджан, Иран и Россия подписали в понедельник меморандум об упрощении транзитных перевозок.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба торгового представительства при посольстве РФ в Тегеране.

"22 августа в Тегеране подписан меморандум между Россией, Ираном и Азербайджаном об упрощении транзитных перевозок. Российскую сторону на переговорах представлял глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин", - говорится в сообщении. Также отмечается, что "данный документ должен способствовать упрощению и ускорению прохождения участниками ВЭД (внешнеэкономической деятельности - прим. ТАСС) таможенных процедур".

На сегодняшний день главный сухопутный маршрут для транзита грузов из Ирана в Россию проходит через территорию Азербайджана.