https://news.day.az/economy/1560075.html Азербайджан и Турция подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение о преференциальной торговле - ФОТО
Азербайджан и Турция подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение о преференциальной торговле - ФОТО
Азербайджан и Турция подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение о преференциальной торговле.
Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"Мы подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение о преференциальной торговле между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики. Исполнение документа станет еще одним вкладом в реализацию наших целей в направлении увеличения товарооборота с братской страной", - отметил министр.
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