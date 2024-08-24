Главный переговорщик о ходе подготовки к COP29

На COP29 мы наблюдаем конструктивный подход со стороны всех государств.

Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Главный переговорщик COP29, замминистра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев в ходе панельной дискуссии в рамках семинара для СМИ по эффективной коммуникации "29 диалогов о климате: Дорога к COP29".

По его словам, процесс переговоров на международной арене продолжается в условиях и без того сложной обстановки.

"Климатический вопрос имеет свою уникальную сложность. Отношение государств к изменению климата также разнится. В этом году ситуация усложняется еще больше, так как на повестке стоит вопрос финансирования. Мы пытаемся принять решение по финансовым вопросам, и объединение климатической и финансовой тематики усложняет и без того напряжённую повестку переговоров.

Тем не менее, если говорить о позициях государств, то можно отметить, что до сих пор мы наблюдаем конструктивный подход со стороны всех стран. Проблем или затруднений в позиции какого-либо государства не замечено, что является положительным фактором. В настоящее время прослеживается тенденция к взаимным шагам между государствами", - сказал он.

Отметим, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в ноябре этого года в Азербайджане. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку станет центром мира и примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.