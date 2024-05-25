Врачи рассказали, почему нужно часто пить и как это делать правильно

О том, сколько воды необходимо пить ежедневно, до сих пор ведутся споры. Чаще всего врачи рекомендуют ориентироваться на норму в 30 мл на килограмм веса. Примерно это составляет 1,5-2 литра в сутки. Но это не только питьевая вода или напитки. В этот объем входят также жидкие блюда, передает Day.Az.

Также стоит учитывать, что при определённых обстоятельствах потребность организма в воде увеличивается. Поэтому необходимо брать в расчёт температуру воздуха, физическую активность, заболевания, сопровождающиеся высокой температурой, рвотой или диареей, а также период кормления грудью.

"Вода - важный элемент здоровья и хорошего самочувствия. Но и пить слишком много тоже не стоит. Чрезмерное употребление жидкости увеличивают нагрузку на почки, мочевыделительную систему, а также на сердце и сосуды. Еще один минус большого потребления воды - отеки".

Эксперты рекомендуют пить, ориентируясь на чувство жажды и свои ощущения. А чтобы в весенний период быстро утолить жажду, есть несколько действенных способов. Нужно пить часто, но не более 100 мл за один прием. Холодные напитки - это не самый лучший вариант. Отдавайте предпочтение воде комнатной температуры, так как усваивается организмом она быстрее, чем ледяная. В случае заболеваний, которые сопровождаются большой потерей жидкости, чрезмерным потоотделением или рвотой, лучше пить минеральную воду. Это связано с тем, что с большой потерей жидкости организм теряет ещё и минералы. Не забывайте, выходя из дома на прогулку или отправляясь в поездку, брать с собой бутылку воды.

Недавно "Гастрономъ" писал о том, почему холодные напитки нельзя пить через трубочку.

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