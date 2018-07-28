Плеер YouTube сильно увеличился в размерах

27 июля пользователи YouTube на десктопных версиях браузеров заметили, что при открытии любого видеоролика, видеоплеер открывается в гораздо большем размере, нежели ранее. Заметно это только при раскрытии браузера в полноэкранном режиме, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Если раньше размер стандартного плеера YouTube составлял 854 x 480 пикселей, то сейчас он увеличился до размеров 1280 х 720 пикселей.

Адаптивное увеличение размера плеера YouTube теперь зависит от разрешения дисплея устройства.

При разрешении экрана 1366 х 768 плеер будет оставаться прежних размеров, но на более высоких разрешениях плеер будет адаптивно увеличиваться в размерах вплоть до 720p при разрешении экрана 1920 х 1080 точек.

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