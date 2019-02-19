YouTube обвинили в распространении теории плоской Земли

Ученые Техасского технологического университета провели исследование, чтобы установить, почему в последние годы становится все больше людей, уверенных в том, что наша планета является плоской, а не круглой. Оказалось, что больше всего сторонников этой идеи появляется благодаря просмотру видео соответствующего содержания на канале YouTube.

Об итогах исследования на заседании Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS) рассказала руководитель этого исследования Эшли Ландрум, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсант.

Ученые опросили три десятка человек, не так давно поверивших в то, что Земля плоская. Все они, за исключением одного, заявили, что стали последователями этой теории два года назад, посмотрев ряд видео на канале YouTube. После просмотра какого-либо видео канал предлагает аналогичные по тематике, поэтому эти люди насмотрелись довольно убедительных сюжетов о плоской Земле (например, "200 доказательств того, что Земля не вращающийся шар"), созданных участниками "Общества плоской Земли", а потом еще похожих видео и уверовали в то, что до сих пор обманывались насчет формы Земли. При этом многие признавались, что начали смотреть такие видео, только чтобы посмеяться над глупостью их создателей, но потом начинали верить.