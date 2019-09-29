Компания Google начнет предустанавливать YouTube Music на все новые смартфоны с Android 9 (Pie) и 10, включая Pixel-устройства. Новый стриминговый сервис по подписке подменит собой "Play Музыку" (Google Play Music), которую теперь понадобится отдельно скачивать из магазина Google Play, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Теперь YouTube Music может считаться главным музыкальным приложением Google. Проект был запущен в 2018 году. В дополнение к тому, что уже есть в "Play Музыке", он позволяет находить и просматривать видеоклипы, записи концертов, ремиксы и каверы, дает рекомендации, предлагает подборки песен в зависимости от времени суток.

Базовая версия приложения бесплатна: в ней есть реклама, а музыку нельзя слушать в фоновом режиме. Те, кто купил подписку на YouTube Music, могут слушать треки без перерывов на рекламу, загружать композиции в память устройства и слушать их в офлайне, а также воспроизводить музыку в фоновом режиме, даже когда экран выключен.

Ранее Google уже предпринимала попытки создать популярный потоковый сервис, как Apple Music или Spotify, но они оказались не слишком-то успешными. В 2011 году поисковик запустил сервис Google Play Music, открывающий доступ к фонотеке из более чем 40 миллионов треков по подписке, а в 2015-м - платную версию YouTube Red без рекламы, позволяющую воспроизводить музыку или аудиокниги в фоновом режиме.

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