Загрузку приложений для Windows упростили

Компания Microsoft упростила процесс загрузки приложений из своего магазина. На это обратило внимание издание Neowin, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В корпорации заявили, что пользователи Windows 10 и 11 могут загружать приложения Microsoft Store непосредственно с сайта сервиса. Ранее владельцы ПК могли скачивать программы только из приложения магазина.

По словам журналистов, скачивать приложения напрямую с сайта Microsoft Store проще, чем через утилиту на компьютере. Авторы отметили, что это справедливо в том случае, когда пользователи ищут программы в интернете. Ранее в Microsoft объяснили запрет на скачивание программ из интернета борьбой с вредоносными скриптами.

"Отзывы разработчиков и пользователей, принявших участие в первых трех раундах нашего эксперимента, были исключительно положительными, и результаты наглядно это демонстрируют", - сообщили представители компании. По словам специалистов Microsoft, новый способ установки привел к росту количества загрузок приложений на 12 процентов.

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