Первые действия при признаках гриппа

Первым делом при признаках гриппа нужно обеспечить постельный режим. Об этом "Ленте.ру" рассказал врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Н.И. Пирогова, профессор Владимир Никифоров, передает Day.Az.

"Грипп характеризуется тем, что температура быстро и резко повышается. Если это произошло, нечего испытывать судьбу, надо лечь в кровать, обеспечить обильное питье и ждать участкового врача, который уже точно скажет, какое у вас заболевание и выпишет соответствующие препараты", - перечислил первые действия врач.

Он подчеркнул, что не стоит заниматься самолечением, а также посоветовал не спешить сбивать температуру. "Температуру нужно снижать всякими жаропонижающими, только если она выше 38,5, потому что лихорадка - это защитная реакция организма. При повышенной температуре у нас иммунная система работает на максимальную отдачу, а вирусу при 38,5 уже не очень комфортно, ему слишком жарко, природа ничего просто так не делает. Если уже ближе к 39, тогда пора снижать", - пояснил Никифоров.

Врач также рекомендовал использовать при гриппе универсальные противовирусные средства, в частности, биологические препараты на основе технологически обработанных антител в высоком разведении.