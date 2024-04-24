Президент Ильхам Алиев пригласил кыргызского коллегу на СОР29

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил Президента Кыргызстана Садыра Жапарова на СОР29.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом глава государства сообщил в заявлении для прессы с кыргызским коллегой.

"Я пригласил Садыра Нургужоевича в ноябре принять участие в международной конференции СОР29", - сказал Президент Ильхам Алиев, отметив, что каждая встреча важна и ценна и в плане укрепления взаимодействия, нашего общения, так и решения важных вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества.