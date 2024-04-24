https://news.day.az/officialchronicle/1654795.html Президент Ильхам Алиев пригласил кыргызского коллегу на СОР29
Президент Ильхам Алиев пригласил кыргызского коллегу на СОР29
Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил Президента Кыргызстана Садыра Жапарова на СОР29.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом глава государства сообщил в заявлении для прессы с кыргызским коллегой.
"Я пригласил Садыра Нургужоевича в ноябре принять участие в международной конференции СОР29", - сказал Президент Ильхам Алиев, отметив, что каждая встреча важна и ценна и в плане укрепления взаимодействия, нашего общения, так и решения важных вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества.
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