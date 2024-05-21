Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана

21 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиза Кудратова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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