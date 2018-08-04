Власть новая, режим старый - ВОЛНА СКАНДАЛОВ В АРМЕНИИ

Недавний арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна стал знаковым событием в стране. Кто-то воспринял это событие с радостным воодушевлением, посчитав весомым доказательством системных перемен обещанных новой властью. Другие - как очередной "финт" выскочки-премьера Никола Пашиняна, известного болезненной тягой к лукавому популизму и дешевому эпатажу.

Речь идет о мартовских событиях 2008 года, когда в результате столкновений митингующих с органами правопорядка погибли восемь демонстрантов и двое полицейских. Массовые беспорядки организовали сторонники первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который был тогда одним из претендентов на выборах в которых победил Серж Саргсян - сегодня, по логике вещей, очередной кандидат в обвиняемые.

Парадоксально, но Кочаряна обвиняют не в доказуемо тяжких преступлениях против мирного азербайджанского населения в ходе карабахской войны, а за действия, в результате которых сам он напрямую заинтересован не был.

В обществе вполне логично недоумевают, почему на протяжении предыдущих 10 лет, несмотря на многочисленные и настойчивые требования оппозиции и международных организаций, никто так и не был призван к ответственности за преступления. Не было раскрыто ни одно из 10 убийств. Кроме того, не было проведено объективного расследования непропорционального и незаконного применения силы правоохранительными органами по отношению к мирным демонстрантам.

Вопросов, как видим немало, и не только в одной Армении. Так, российский эксперт, специализирующийся по Кавказу, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, политолог Сергей Маркедонов считает, что арест экс-президента создает опасный прецедент, ставящий под сомнение преемственность власти в Армении. "Речь идет о том, что начиная с 1991-го года ни один из политических лидеров страны не осмеливался преследовать кого-либо из своих предшественников, опасаясь в будущем разделить его участь. В высших эшелонах власти царил неписаный закон, в соответствии с которым, первые лица страны могли вершить свои преступления, будучи уверенными в своей неприкосновенности и после ухода из власти", - цитируют армянские СМИ.

По мнению Маркедонова, арест Кочаряна резко выделяется в череде очень громких дел против коррупционеров, прежде всего, своим политическим характером. "Арестом Кочаряна создан важный внутриполитический прецедент. После распада Советского Союза и обретения независимости в Армении сменились четыре президента и три Конституции...за все это время ни один из ее лидеров не подвергался арестам - даже если смена власти, как это было в случае с отставкой Левона Тер-Петросяна и приходом Роберта Кочаряна, происходила, мягко говоря, не в строгом соответствии с правовой процедурой", - полагает политолог, отмечая, что "за каждым из них имелись прегрешения большей или меньшей степени тяжести".

Очевидно, что за синдромом всепрощения экс-глав нет никакого христианского милосердия или непреодолимого благодушия и гуманизма сплошь погрязшего в коррупции и беззаконии армянского руководства. Это неписанное правило связано с тривиальным принципом "не рой яму другому". Просто, в армянских политических коллизиях, победитель всегда отдавал себе отчет, что, отменив однажды индульгенцию другого, он и сам останется без нее, когда придет его время уходить из власти. Однако нарушение этого "табу", а именно - арест экс-президента, вполне соответствует политическому курсу нового премьера. Пашинян, дабы сохранить и приумножить поддержку масс, хотя бы до предстоящих выборов, всеми силами пытается убедить всех и вся, что с прошлым покончено, что Армения с коррумпированной властью, казнокрадством и мздоимством осталась в прошлом, а он ведет страну к справедливому и чистому будущему.

Однако, можно не сомневаться в том, что без жизнестойкой экономики не только самого Никола Пашиняна, но и всю Республику Армения, как и любое другое государство, ожидает лишь нестабильность, смута и хаос. Пашинян же, не имея ни времени, ни ресурсов, вместо того, чтобы реанимировать экономику, пытается в условиях цейтнота манипулировать эмоциями населения, генерируя одну за другой шокирующие новости, главным образом в виде коррупционных и иных громких скандалов. По сути, "наезд" на Роберта Кочаряна обусловлен именно популистским мотивом, как бы ни старалась новая власть выдать его за акт справедливости.

Речь идет о том, что сегодня , и в целом болезненные для населения, но крайне необходимые реформы по конвертации теневой экономики в рыночную новой власти проводить несподручно. Изменения в первую очередь ударят по социальной сфере и неминуемо вызовут недовольство масс. Пашинян же стремится провести досрочные выборы в парламент, где сегодня его фракция в унылом меньшинстве.

Однако, популизм популизмом, но арест Роберта Кочаряна может стать первой "костяшкой домино" в длинной цепочке скандалов и судебных разбирательств, которые вскоре могут лавиной прокатиться по Армении, создавая нешуточную угрозу самой стабильности и безопасности государства. Дело в том, что в соответствии с этим прецедентом аналогичные обвинения могут быть выдвинуты против всех экс-президентов страны и большинства министров соответствующих правительств, что, в свою очередь безусловно ставит под сомнение легитимность актов передачи власти, а в целом - всего государственного строя Аармении. Не застрахован от попыток дискредитации и отстранения и сам Пашинян. По существу, никакая власть, даже самая добродетельная и справедливая, каковой себя позиционирует команда нового премьера, да еще в период тяжелейших пертурбаций объявленной им "перестройки", абсолютно не застрахована от ошибок и перегибов, которые, как водится, послужат благодатной почвой для не менее политически мотивированных обвинений против нее со стороны бывшей партии власти. Такой ошеломляющий "разрыв шаблона" в потенциале грозит глубочайшим расколом в обществе, резким обострением политической конфронтации и в худшем случае, гражданской войной.

Как бы там ни было, весьма вероятная дестабилизация Армении в результате такого сценария, конечно же, может дать шанс Азербайджану без особых потерь вернуть свои захваченные территории военным путем. Хотя азербайджанская сторона продолжает надеяться добиться справедливости миром. Даже в период "бархатной революции" в Ереване Баку, по-видимому надеясь на положительные сдвиги в переговорном процессе в результате перемен в Ереване, предпочел дипломатию войне, не воспользовавшись моментом.

Однако, пока что нет особых поводов считать Никола Пашиняна более рассудительным политиком, чем его предшественники-ястребы. Заговорят ли пушки взамен дипломатов в этот раз? Время покажет.

Р.Рахибоглу