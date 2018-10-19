Невежда Пашинян: Салтыкову-Щедрину такое и не снилось…

Если бы М.Е. Салтыков-Щедрин жил в наши дни, то он, на мой взгляд, крайне бы удивился, обнаружив, что в реальном, а не придуманном мире живет прототип его произведения "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил". Нет, речь шла бы не о мужике, с ними в современной Армении - а речь пойдет именно об этом государстве - большие проблемы. Зато аналогов тех генералов, что жили в мире своих грез, там хватает.

Одним из таковых является Никол Пашинян - вчерашний оппозиционер, потом предводитель толпы, а ныне подавший в отставку премьер-министр РА. Он, надо отдать должное этому выскочке, давно уже блеснул всеми гранями своего "воспитания". То Николаша ошарашивал президента США Трампа и иных политиков, внезапно появляясь перед ними для того, чтобы сделать селфи. То он рыгал в ходе общения со своими согражданами в прямом эфире в социальных сетях.

Но настоящий бенефис невежества был припасен для 17-го Саммита Франкофонии. О, тут Пашинян, которого на французский манер называли Николя, призвав на помощь супругу Анну, которая стала на время Анет, вовсю старался развлечь гостей. Он и в пляс пускался, и тосты произносил, и селфи делал, и носки цвета армянского флага премьер-министру Канады преподнес. Уверен, что Пашинян рад был бы и дальше забавлять публику, но у политиков, которых занесло в Ереван на пару дней, есть дела поважнее.

Они уехали, а Николя и Анет снова стали Николом и Анной. Им остались одни воспоминания. И Пашинян решил снова поговорить о Саммите, причем в разрезе качества армянского бренди, упорно именуемого в РА коньяком.

"Посетивших Армению в рамках 17-го Саммита Франкофонии гостей особо впечатлили армянское вино и коньяк", - поведал своим согражданам Воваевич. И добавил, что ему "было очень приятно, что президент и первая леди Франции, и не только они, посчитали нужным высказаться по поводу качества армянского вина и коньяка".

Никаких доказательств того, что мсье Макрон и его жена что-то заявили об армянских алкогольных напитках, Воваевич не привел. И это не удивительно. Он привык, что в любой его бред охотно верят в Армении. При этом осознанно или случайно, Пашинян сделал президента Франции и его супругу фигурантами вполне возможного политического скандала.

Ведь, всем известно, сколь давно армянские лоббисты претворяют в жизнь "коньячную дипломатию". Обычно они это делают аккуратно, не прилюдно, снабжая нужным количеством бутылок тех, кого хотят переманить на свою сторону. Но на сей раз Воваевича понесло! И он стал мести языком, как дворник метлой, выдавая свои фантазии и слова вежливости от гостей за повод потешить собственное самолюбие и предаться воспоминаниям о том, что совсем еще недавно приключилось с этим временщиком.

Этими своими действиями Пашинян напоминал одного из генералов произведения Салтыкова-Щедрина, который с упоением читал найденный случайно обрывок газеты, в сообщении которой говорилось о том, что "у почтенного начальника нашей древней столицы был парадный обед". В сообщении газеты, которую взволнованно зачитывал генерал, указывалось, что "стол сервирован был на сто персон с роскошью изумительною". Была в этом сообщении и детализация этого пиршества. Так вот именно этим же, погружением в гастрономию и ностальгию, запомнился Никол Пашинян. Тем самым, он вновь показал, что наиболее подходящим для характеристики этого политика словом является чисто азербайджанское "гермямиш", то бишь выскочка, доселе ничего в своей жизни стоящего не видевший.

И ладно бы Пашинян так и оставался журналистом. Трагедия Армении состоит в том, что гермямишем является ее премьер-министр, пусть и ушедший в отставку.

Да, Пашинян, его супруга, его подельники, оппоненты, все приходящие на митинги с участием Никола могут с утра до ночи воспевать оду местному алкоголю, видя в том доказательство политического признания и прорыва страны-оккупанта, но политика, как известно, есть производная от экономики. А тут у РА проблема на проблеме.

В том числе и в отношениях с Францией, президента которой так усердно развлекал, потешал и угощал Пашинян. Знаете, каков объем товарооборота между Францией и Арменией? Порядка 50 миллионов евро в год. Запомнили эту цифру? А теперь послушайте иную - в 2017 году объем товарооборота между Азербайджаном и Францией составил 739 млн. евро. Таким образом, Азербайджан является крупнейшим экономическим партнером Франции на Южном Кавказе. А Армения тут даже в подметки нам не годится. И не только тут. Сколько бы ни нахваливал Воваевич армянский бренди, предаваясь воспоминаниям о днях минувших и уподобляясь героям произведения Салтыкова-Щедрина.

Акпер Гасанов