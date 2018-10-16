Пашинян превратил саммит Франкофонии в антироссийскую тусовку - ПОДРОБНОСТИ

Государства-члены Международной организации Франкофонии поддержали "суверенитет, территориальную целостность и нерушимость границ" Грузии и Украины. Как сообщает eadaily.com, об этом говорится в резолюции "Кризисные ситуации, преодоление кризисов и консолидация мира на пространстве Франкофонии", которую приняли страны члены организации по итогам 17-го саммита Международной организации Франкофонии, который состоялся 11−12 октября в столице Армении.

Само собой, учитывая, что Азербайджан не имеет отношения к пространству МОФ, а также географию проведения мероприятия, поддержка территориальной целостности нашей страны в итоговом документе отражение не нашла. Тем не менее, подчеркнем, что практически все страны-члены и наблюдатели в организации уже давно и неоднократно подтвердили свою поддержку территориальной целостности Азербайджана. И в Армении могут и не пытаться выискивать в отсутствии в резолюции упоминания территориальной целостности Азербайджана некие "знаки".

Мы, в Азербайджане, только за очередную констатацию первостепенности принципа нерушимости границ и его торжество над прочими. Наши друзья и партнеры - Грузия и Украина заслуживают того, чтобы их целостность подтверждалась на международном уровне снова и снова, это справедливо и правильно.

Между тем, в ходе ереванского саммита имели место некоторые примечательные моменты, которые заслуживают внимания. Особенно встреча премьер-министра Никола Пашиняна с главой Косово Хашимом Тачи.

Напомним, что Косово является административной единицей Сербии, отторгнутой от нее в результате кровопролитной войны в 2008 году. Так называемую независимость самопровозглашенного образования на сегодня признали 111 стран, в том числе практически вся Европа. Подобное положение объясняется не торжеством принципа самоопределения, а поддержкой Сербии со стороны России. То есть проблема Косово стала как бы разменной монетой в постоянно тлеющем конфликте между Россией и Западом. Проще говоря - парад признаний (не ставший, кстати, прецедентом для других сепаратистских самопровозглашенных образований) имел антироссийскую направленность и начался, скажем так, назло Москве.

Сразу отметим, что Азербайджан, как страна, сама пострадавшая от армянского сепаратизма и не являющаяся сторонницей интерпретации международного права в зависимости от симпатий и антипатий, однозначно не признает независимости Косово и не поддерживает с этим образованием никаких контактов. Кроме разве что вынужденных - как, например, матч сборных Азербайджана и Косово по футболу в рамках Лиги наций, состоявшийся в сентябре.

Армения тоже вроде бы Косово официально не признала, но поддерживает с ней тесные контакты. Встреча Пашиняна с Тачи - тому подтверждение. В свое время президент Серж Саргсян приветствовал решение Гаагского суда об одностороннем провозглашении Косово независимости. Чему, думается, удивляться не стоит - вряд ли найдется страна, так заинтересованная в "косовском прецеденте", как Армения. И если бы не фактор России, она, несомненно, стала бы 112-й страной в списке признавший сепаратистское образование в Сербии.

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Дело в том, что самой ярой противницей международного признания факта раздела сербской территории является Россия. Москва неоднократно подчеркивала, что будет отстаивать позицию Белграда, в том числе как член Совбеза ООН. Армения, как "стратегический союзник", не может пойти против позиции России, хотя та ну совершенно не соответствует ее собственным, аннексионистским поползновениям. Тем не менее, армянские руководители стараются находить лазейки для удовлетворения низменных инстинктов.

Однако встречу Пашиняна и Тачи вовсе не следует рассматривать как проявление самостоятельности Еревана. И вот почему.

Если верить СМИ, на саммит в Ереван съехались главы десятков стран Франкофонии, но премьер, за исключение, конечно, руководителей Франции и Канады, которые "вне конкурса", встретился только с несколькими. Включая и главу Косово. Он мог бы с ним и не встречаться, чтобы не было демарша против интересов Москвы. У Армении с Косово нет никаких особых отношений и общих дел, разве что поболтать о "геноцидах". А мог ли Пашинян не встретиться с Тачи? Тут все может быть не так просто. Не исключено, что Пашиняна, как продукт деятельности Сороса и прочих прозападных кругов, просто не может, что называется, выбирать себе друзей. Помните, как говорили в прежние времена: "партия сказала "надо", комсомол ответил "есть"". Пашинян, чтобы не разочаровать Запад, тоже встает по стойке смирно и отвечает своим хриплым фальцетом "есть".

Так это или нет, но в конечном итоге саммит Франкофонии с армянским акцентом превратился в настоящую антироссийскую тусовку, на которой главную партию исполнял сам Ереван, желающий всячески продемонстрировать свою близость к Западу и принадлежность к "цивилизованному миру". Вряд ли в Москве этому сильно огорчились - к предательствам, подножкам и подставам со стороны армянских союзников там давно привыкли.

Интересно, что по итогам прошедшего в Ереване не очень понятного и не очень осмысленного саммита, Сербия вместе с Косово были приняты в ассоциативные чрены организации. Однако президент Сербии. по информации СМИ, отказался ехать в Ереван. Не исключено, что из нежелания участвовать в этом унизительном шоу, когда ты знаешь, что прав, но все аплодируют противнику.

"Я понятия не имею, чего Запад хочет от Сербии, но Сербия не признает независимость Косово, как они бы этого хотели, даже если меня будут бить палками по голове. Я никогда не приму независимость Косово", заявил, как передает РБК, президент Сербии Александр Вучич заявил на пресс-конференции с председателем комитета по внешним делам Европарламента Дэвидом Макалистером на прошлой неделе.

А Никол Пашинян может продолжать в том же духе. Армения никогда не был и не будет независимой страной, ее политика всегда опиралась и будет опираться на приказы и окрики со стороны. Не из России, так из Европы. И так будет до тех пор, пока там перестанут визжать от радости, не увидев в какой-то резолюции рядом с Украиной и Грузией имени Азербайджана. Который туда не включается только потому, что Россия в карабахском конфликте вроде бы как бы "не при чем"...

Зульфугар Ибрагимов