Разговоры о мире оказались для Пашиняна лишь рекламой

Красиво держать паузу - это умение, данное не каждому актеру. Даже самым великим это удается не всегда. А тем более новичкам, желающим продемонстрировать себя во что бы то ни стало и спешащим по этой причине нарушить молчание, как бы важно в данный момент оно ни было.

К последним можно смело отнести премьер-министра Армении Никола Пашиняна. После беседы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе армянский премьер, кстати, ставший инициатором этой встречи, продержался всего две недели. На большее новоиспеченного государственного деятеля не хватило. А ведь достигнутые договоренности, точнее, их реализация в жизнь, предполагала паузу в жестких заявлениях сторон, чтобы снизить градус напряженности и накал эмоций. Встреча в Душанбе дала многим повод для осторожного оптимизма в вопросе карабахского урегулирования. Но господин Пашинян не выдержал. Сорвался, увидев перед собой такое количество высоких гостей, съехавшихся в Ереван на саммит Франкофонии. Очень уж захотелось ему вот так вот, одним разом донести до всех 38 стран-участниц свою философию урегулирования конфликта в Карабахе. И чтобы при этом не было возражающих и протестующих, так как франкоязычная площадка всегда воспринималась и воспринимается армянством как проармянская, хотя это, конечно, не так.

Армянские СМИ, целых две недели не слышавшие от своего премьера позерских и популистских заявлений по карабахской проблеме, снова наперебой цитируют Пашиняна. Наконец-то он внес живую струю в скучные постреволюционные будни местных медиа, которым с победой "демократии" стало даже труднее писать о реалиях Армении и оккупированных территорий, чем это было при прежнем режиме.

Будь Никол Пашинян грамотным политиком, выступая на открытии саммита или отвечая на вопросы France 24, он бы проявил большую дипломатичность и постарался удержать язык от резких заявлений и провокационных оборотов. Договоренности нужно уметь соблюдать, если хочешь, чтобы они не оказались бессмысленными. Популистские формулы, выведенные "революционным" премьером для воздействия на центры удовольствия толпы на ереванской площади, следовало оставить для нее же.

"Армения защищает в Нагорном Карабахе жизнь людей, потому что видим угрозу для них", - заявил Пашинян на открытии саммита и говоря о предотвращении геноцидов.

"Как может Карабах быть под властью Азербайджана, если Азербайджан даже не разговаривает с ними, с народом Карабаха? Это ясно показывает, что то, что Азербайджан хочет сделать с Карабахом, - получить землю, а не народ. Их главная забота - очистить Карабах от его жителей", - повторил премьер Армении одну из изобретенных им нелогичных формул, согласно которой "попытки силового решения ставят под угрозу физическое существование народа Нагорного Карабаха".

Никол Пашинян, должно быть, считает свое изобретение очень удачным и способным завести Баку в тупик, потому и повторяет его из раза в раз, едва увидит перед собой лицо не армянской национальности. Нет сомнений, что и требованием о привлечении сепаратистов к переговорам он тоже очень дорожит как собственным ноу-хау, не осознавая, что все это заводит в тупик не Баку, а переговорный процесс. Хотя не исключено, что именно это и нужно премьеру Армении. А именно - потянуть время, утвердиться в собственной стране, прежде чем решиться на что-то в переговорах по Карабаху, где все, кроме него, опытные политики и дипломаты, на дух не воспринимающие дешевый популизм. Сесть за стол переговоров с Президентом Азербайджана Никол Пашинян не в состоянии. Слишком неравны "весовые категории" как самих глав государств, так и возглавляемых ими стран. Несопоставимы их экономики, армии, авторитет на международной арене, дипломатические возможности. Одним словом, ввязаться в переговоры для Пашиняна стало бы политическим самоубийством.

Пашинян прекрасно понимает, что никакого права на свободное волеизъявление у армян Карабаха не было и нет, как его нет у сепаратистских групп в любой другой стране мира. В той же Европе, однозначно и единогласно поддержавшей Мадрид в его борьбе с каталонскими сепаратистами. У карабахских сепаратистов прав ничуть не больше. И заявления Пашиняна на саммите Франкофонии о том, что "Нагорный Карабах должен иметь решающий голос" имеют какой-то вес только на ереванских митингах. Смешно рассказывать о правах сепаратистов президенту Канады, где существует проблема Квебека, или главе Франции, у которой свой набор сепаратистских проблем. То же можно сказать и о многих других странах Франкофонии. Пашиняну не стоило делать столь неуместные заявления при таком количестве свидетелей.

Одним словом, Никол Пашинян нарушил паузу, призванную снизить напряженность. Сделал это достаточно грубо и недальновидно. Обвинять Азербайджан во всеуслышание в якобы намерении совершить "геноцид" карабахских армян и говорить при этом об усилиях сторон для подготовки к миру? Пожалуй, большего непонимания реалий конфликта и региона представить трудно.

Похоже, для премьера Армении, взятая в Душанбе пауза была только "рекламной".

Зульфугар Ибрагимов