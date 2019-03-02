Председатель Союза писателей, народный писатель Азербайджана Анар Рзаев предложил назвать городок для композиторов, художников и писателей в Шабранскойм районе "Гейдарабад".

С этим предложением он выступил на прошедшей первого марта встрече Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с группой деятелей культуры и искусства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Народный писатель отметил: "Господин Президент, в первую очередь, я хотел бы выразить Вам благодарность за то, что, несмотря на плотный график работы, Вы выделили нам время и встретились с нами. Как и другие творческие организации, Союз писателей также постоянно ощущает Вашу заботу и внимание. Назначение 50 писателям-аксакалам, 20 молодым писателям президентской стипендии, празднование нашего 80-летия пять лет назад, ремонт здания Союза писателей, юбилеи наших классиков и современных писателей - все это проявление вашей заботы. Вы объявили этот год "Годом Насими" в связи с юбилеем великого поэта. Есть Ваши распоряжения о юбилеях Джалила Мамедкулизаде, Джафара Джаббарлы, Исмаила Шихлы в этом году".

Рзаев предложил, чтобы в юбилейный год Джалила Мамедкулизаде была приведена в порядок его могила и был установлен памятник в Баку: "Потому что на балконе музея Низами есть скульптуры наших писателей и поэтов - Физули, Мирзы Фатали, Натаван, Джафара Джаббарлы, в том числе и Мирзы Джалила. Но отдельного памятника нашему великому писателю Джалилу Мамедкулизаде в Баку нет. Скульптор Миркасимов сделал в Нахчыване прекрасный памятник Мирзе Джалилу, похожий можно установить и в Баку. В декабре Вы приняли меня, и я довел до Вашего внимания ряд предложений, просьб Союза писателей. Мне очень приятно, что большая часть этих просьб уже выполнена благодаря Вашим указаниям. Наш творческий дом в Шувеляне в свое время мы отдали беженцам, вынужденным переселенцам, и они живут там уже около 30 лет. Сейчас по Вашему распоряжению им предоставляются квартиры, они переселяются, и здание будет отремонтировано. По Вашему поручению Исполнительная власть Баку выделила участок рядом с Мечетью Гейдара, где будет построен 16-этажный дом для писателей, кооперативный дом. Таким образом, жилищный вопрос писателей будет, можно сказать, решен".

По словам председателя Союза писателей, еще одной большой и радостной новостью является то, что несколько лет назад по инициативе Президента Ильхама Алиева был поднят вопрос о строительстве творческого дома композиторов, художников и писателей: "Я попросил Вас об этом, и Вы дали поручение. Я побывал там и видел это место. Это очень красивое место в Шабранском районе, в лесу. Но есть большая поляна. Говорю это потому, что не будет вырублено ни одного дерева, там есть родник, прекрасное место. Вчера я разговаривал по телефону с главой Исполнительной власти Шабранского района, он сказал, что проект уже готов. Там будет три здания - для композиторов, художников, писателей и общее здание, где будут находиться конференц-зал, поликлиника и магазины. Земляные и дорожные работы завершены. В марте начнутся строительные работы. Я также хотел бы поблагодарить Вас как от имени Союза писателей, так и с их разрешения от имени Союзов художников и композиторов за то, что будет создан такой уникальный городок".

Рзаев выдвинул еще одно предложение: "Я хотел бы выступить с еще одним предложением. Хотел бы, чтобы этот городок назывался Гейдарабад в честь нашего великого лидера. Потому что этот городок будет символом любви и заботы Гейдара Алиева к азербайджанской культуре, а также еще одним местом на географической карте Азербайджана, носящим имя великого лидера. У меня есть еще несколько предложений. Я хочу, пользуясь случаем, донести их до Вас сегодня. Хотел бы поднять вопрос, связанный с пропагандой нашей литературы за рубежом. Вы знаете, у испанцев существует Центр Сервантеса, который пропагандирует испанскую литературу во всем мире. У немцев есть Центр Гете, который также пропагандирует немецкую литературу по всему миру. У турок есть Центр Юнуса Эмре, и он делает ту же работу. Если бы мы создали такой Центр Физули, мы бы пропагандировали, по крайней мере, в таких крупных городах, как Москва, Стамбул, Тегеран, в одном из европейских городов, как классическую, так и современную азербайджанскую литературу, а также историю, сегодняшний день, политику нашего народа посредством азербайджанской литературы. Наконец, мое последнее предложение состоит в том, чтобы, господин Президент, мы встречались хотя бы раз в год с Вами в таком формате. И еще, если возможно, давайте создадим консультативный совет интеллигенции при Первом вице-президенте Мехрибан Алиевой, чтобы иногда мы собирались, говорили об общественно-политических, культурных событиях. Я представляю Вам эти мои предложения в письменном виде, и буду очень рад, если часть из них будет принята, буду еще более рад, если пройдут все".