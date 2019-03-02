Распоряжения Президента Ильхама Алиева прекрасно направляют наших композиторов и наших музыковедов.

Об этом председатель Союза композиторов, народная артистка Франгиз Ализаде сказала на прошедшей первого марта встрече Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с группой деятелей культуры и искусства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Франгиз Ализаде выразила признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой за проведение указанной встречи.

"Думаю, нет людей, которые были бы столь благодарны Вам, как мы. Потому что, в первую очередь, Вы возвратили нам наше здание. Состоялось незабываемое открытие. Мы это никогда не забудем. Была прекрасная церемония. Благодаря очень большому вниманию, проявляемому Вами и Вашей семьей, оказываемой Вами поддержке, мы осуществили эту церемонию. Союз композиторов, который долгие годы оставался без здания, наконец вернулся в свой дом. Кроме того, как сказал Анар муаллим, уже 10 лет, как наши композиторы и наши музыковеды получают стипендию. Это событие, впервые произошедшее за нашу 85-летнюю историю, и это - не маленькая сумма. Наши композиторы и музыковеды написали десятки книг и новых произведений, и эта стипендия - очень большая материальная поддержка для них. Большое спасибо, это очень отрадно. Кроме того, естественно, выражаем Вам глубокую признательность за почетные звания, квартиры", - сказала Ализаде.

По словам народной артистки, естественно, молодые композиторы тоже нуждаются в квартирах.

"Молодые композиторы создают семью и жить на съемной квартире бывает для них немного трудно. Если в этих новостройках, по возможности Вы предоставите нам 5-6 квартир, мы будем счастливы. Мы очень гордимся тем, что в последние годы осуществляются реформы. Это касается и музыки. Здесь я особо хочу подчеркнуть работу Фонда Гейдара Алиева. Мы всегда были преданными помощниками этого Фонда и принимали непосредственное участие в прекрасных, крупных, я бы сказала, важных проектах, например, в создании на азербайджанском и русском языках "Энциклопедии мугама". Энциклопедия на русском языке является большим научным трудом, представленным для 150 миллионов человек, читающих на этом языке, в том числе любителей музыки и мугама. Кроме того, "Мир Узеира" - это очень крупный, порадовавший нас проект", - отметила она.

Ализаде также коснулась вопроса касательно нарушения баланса на телеканалах: "Я бы хотела, чтобы этот процесс был несколько отрегулирован. В 2007 году я от имени композиторов и музыковедов отправила письма во все каналы, чтобы восстановить на телеканалах художественные советы. Потому что эти советы в свое время существовали, не с целью что-то запрещать, а чтобы регулировать, сохранять этот баланс. Однако состав этих художественных советов тоже является очень важным вопросом. То есть, кто должен входить в этот состав, действительно ли у них достаточно вкуса, образования, уровня, чтобы проводить эту работу? Вот это все является очень большим вопросом. Мы вновь хотим подчеркнуть, что азербайджанская музыка состоит не только из песен. С чувством большой гордости мы должны сказать и подчеркнуть, что уникальная композиторская школа на всем Востоке, во всем исламском мире была создана в Азербайджане. Откуда это исходит? Это, в первую очередь, наши гениальные композиторы Узеир Гаджибейли, Кара Караев, Фикрет Амиров, и композиторы, которые и сегодня продолжают их традиции. Это уникальная школа, и всегда следует ее поддерживать, помогать ей. Потому что история музыки в Европе началась с XIII века, а у нас в ХХ веке. Восполнить этот семивековой пробел не так то легко для нас. Такие гениальные люди и поддержка, очень большое внимание нашего великого лидера Гейдара Алиева, его личная дружба с нашими композиторами - все это было для нас очень большой опорой. Мы гордимся, что наши учителя всегда были рядом с Гейдаром Алиевым, совместно разрабатывались прекрасные проекты".

Ализаде довела до внимания и следующий вопрос: "Мне бы хотелось довести до Вашего внимания еще одну проблему. Почему -то в последние годы произведения наших композиторов не покупаются. Тут возникает очень большая финансовая проблема. Потому что в нашем Союзе композиторов функционирует 11 отделений, и в этих отделениях прослушиваются, отбираются произведения всех жанров. Мы бы хотели, чтобы эти произведения покупались. Это не только вдохновит композиторов и музыковедов, но станет еще одним проявлением Вашей поддержки.Кроме того, хотелось бы, чтобы были и заказы. Ваши распоряжения прекрасно направляют наших композиторов и наших музыковедов. То есть, каким темам надо уделять больше внимания. С этой точки зрения хорошо было бы, если наше министерство культуры заказывало бы новые произведения, и эти произведения появлялись бы более регулярно".

Народная артистка добавила, что Союз композиторов принимает активное участие в организации всех международных музыкальных фестивалей.

"Мы гордимся тем, что фестиваль "Мир мугама" проводился уже пять раз. Мы очень активно участвуем в этом фестивале. На очень высоком уровне проводятся симпозиумы. Однако у Союза композиторов также имеется свой прекрасный Шекинский фестиваль "Шелковый путь". К сожалению, в последние годы мы не можем получить какую-либо финансовую поддержку для проведения этих фестивалей. В этом году пройдет уже 10-й, юбилейный фестиваль, и очень хотелось бы, чтобы нам в этом оказали небольшую поддержку. В последнем фестивале участвовал и министр культуры. Он увидел, что симпозиум прошел там на очень высоком уровне, на уровне ЮНЕСКО, и на сайте этой авторитетной организации об этом были высказаны очень ценные слова. Нам бы хотелось, чтобы этот процесс продолжался, и мы нуждаемся в Вашей поддержке. Наконец, "Год Насими" нас очень порадовал. Потому что наши композиторы всегда готовы к творческой работе, всегда создают произведения. Все радости, проблемы нашего народа отражаются в произведениях композиторов. Я верю, что композиторы и музыковеды будут создавать произведения на высоком уровне, то есть, заслуживающие Вашей поддержки. Благодарю Вас за внимание. Хотела бы еще раз передать Вам глубокую признательность наших композиторов и музыковедов", - сказала народная артистка.