Никаких признаков приобщения после апрельского переворота Армении к европейским ценностям (в хорошем смысле) не наблюдается. Нет ни развитой промышленности, ни гарантирующей нормальное существование социальной политики, ни открытости общества. Зато нелицеприятные моменты восприняты в постреволюционной Армении с большой готовностью.

20 апреля группа молодых людей в Ереване на Площади Свободы отметила всемирный День марихуаны. У них в руках были плакаты "Марихуана не делает человека плохим, а тюрьма - да" и другие, пишет издание Verelq.

В акцию вмешались полицейские. Свои действия правоохранители мотивировали тем, что, во-первых, на территории площади играют дети, и их права, в соответствии с Конституцией, являются приоритетными, во-вторых, употребление марихуаны - уголовно наказуемый поступок. В результате, молодые люди прекратили свою акцию.

Сегодня некоторые депутаты прокомментировали "неудавшийся" праздник.

В беседе с журналистами депутат от правящего блока "Мой шаг" Николай Багдасарян заявил, что один из организаторов мероприятия, приуроченного ко Дню марихуаны - его родной брат Александр, но он не хочет быть идентифицированным с "родственниками, их мыслями или взглядами".

На вопрос, если будет представлен законопроект о легализации марихуаны, какова будет его позиция, Багдасарян признался, что определенное время жил в США, где "все законно, как и в Грузии, а в некоторых государствах за это предусматривается смертная казнь", поэтому этот вопрос "должен быть глубоко изучен".

Добавить нечего: люди вольны отмечать то, что им интересно. Таков комментарий вице-спикера Национального Собрания от правящего блока "Мой шаг" Алена Симоняна.

Напомним, что Ален Симонян оказался в центре внимания СМИ и общества, когда, будучи еще членом фракции "Елк", выступил с предложением узаконить в Армении марихуану. "Я уверен, что легализация - вопрос времени", - заявил он в сентябре прошлого года. По мнению политика, легализация вопроса имеет сугубо психологический и стереотипный характер, поэтому общественность неправильно воспринимает такие заявления.

Кроме того, за легализацию марихуаны выступал и министр образования Араик Арутюнян. Он как-то написал на своей странице в Фейсбук: "Когда в 2015 г. впервые в истории политических партий я вслух говорил о необходимости легализации марихуаны, члены нашей партии жаловались, мол, о чем это говорит председатель правления вашей партии, ведь не пропадать же нашему честному роду".

Интересно, что большого шума в связи с праздником марихуаны не поднялось. Общество не выразило никакого протеста. Достаточно вспомнить массовую истерику в связи с вопросом трансгендера в парламенте и сравнить.

Отметим, что всемирный День марихуаны, отмечаемый любителями "травки" всего мира, появился в начале 70-х годов. К его провозглашению ООН никакого отношения не имеет. Своим возникновением так называемый "праздник" обязан калифорнийским школьникам, которые coбиpaлиcь вмecтe в определенное время пocлe шкoлы, чтoбы нaйти cкpытoe пoлe кoнoпли в мecтнoм лecу.

Султан Керим