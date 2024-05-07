https://news.day.az/officialchronicle/1658409.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Словакия приступили к переговорам о создании совместных производственных площадок в сфере оборонной промышленности
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Словакия приступили к переговорам о создании совместных производственных площадок в сфере оборонной промышленности
Среди подписанных сегодня документов есть документы в сфере обороны и оборонной промышленности. По этим двум направлениям был проведен широкий обмен мнениями.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Глава государства подчеркнул, что Азербайджан и Словакия уже приступили к конкретным переговорам о создании совместных производственных площадок в сфере оборонной промышленности.
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