Президент Ильхам Алиев: Работа по реконструкции села Гарвенд Агдамского района, осуществляемая словацкой компанией, демонстрирует степень искренности наших отношений

Одним из направлений азербайджано-словацкого сотрудничества является деятельность словацкой компании на освобожденных территориях. Реконструкция села Гарвенд Агдамского района будет осуществлена словацкой компанией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

"Конечно, и это имеет большое символическое значение, так как показывает степень искренности наших отношений. В то же время работа, которую предстоит провести словацким специалистам на освобожденных от оккупации землях в рамках реализации концепций "умный город" и "умное село" в соответствии с самыми современными стандартами, порадует людей, которые туда вернутся", - отметил глава государства.