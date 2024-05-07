https://news.day.az/officialchronicle/1658417.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня Словакия и Азербайджан руководствуются политикой, основанной на уважении суверенитета и достоинстве
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Словакия и Азербайджан руководствуются политикой, основанной на уважении суверенитета и достоинстве
Сегодня Словакия и Азербайджан руководствуются политикой, основанной на уважении суверенитета и достоинстве.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Поздравив Роберта Фицо с переизбранием на пост премьер-министра Словакии, глава государства отметил, что сразу после этого были предприняты конкретные шаги. "Высокопоставленные чиновники совершили ряд визитов из Словакии в Азербайджан и из Азербайджана в Словакию. И сегодня мы принимаем уважаемого гостя", - отметил Президент Ильхам Алиев.
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