Помощник генсека ООН выразил уверенность в успешном проведении Азербайджаном COP29

Уверен, что COP29, который пройдет в Азербайджане, будет успешным.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал помощник генерального секретаря ООН, административный помощник и директор Бюро политической и программной поддержки Программы развития ООН Маркос Нето, выступая 7 мая на открытии 4-го диалога ЦУР на тему "Консультации с заинтересованными сторонами по поводу 4-го добровольного национального обзора Азербайджана и продвижения по пяти Целям устойчивого развития (ЦУР)".

"COP29 приходится на очень важный временной отрезок. Я верю, что данное мероприятие будет проведено успешно. Среди Целей устойчивого развития также есть те, которые подразумевают борьбу с изменением климата", - подчеркнул он.

Он упомянул, что Азербайджан взял на себя обязательство по сокращению выбросов углекислого газа до 2050 года.

"Уверен, что Азербайджан добьется на этом пути еще больших успехов. ООН также поделится с Азербайджаном своим опытом в области изменения климата. Программа развития ООН в преддверии COP29 окажет Азербайджану поддержку в этом вопросе", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит 4-й Диалог ЦУР на тему "Консультации с заинтересованными сторонами по поводу 4-го добровольного национального обзора Азербайджана и продвижения по пяти Целям устойчивого развития (ЦУР)".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!