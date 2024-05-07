Создано юридическое лицо публичного права "Нахчыванский государственный центр профессионального образования"
Создано юридическое лицо публичного права "Нахчыванский государственный центр профессионального образования при министерстве образования Нахчыванской Автономной Республики".
Как сообщает во вторник Day.Az, заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анар Ибрагимов 7 мая подписал указ о совершенствовании деятельности учреждений профессионального образования, подведомственных министерству образования Нахчыванской Автономной Республики.
В соответствии с указом, принято решение объединить юридическое лицо публичного права "Нахчыванская профессионально-техническая и водительская школа" и Нахчыванский городской профессиональный лицей и создать на их базе юридическое лицо публичного права "Нахчыванский государственный центр профессионального образования при министерстве образования Нахчыванской Автономной Республики".
Кроме того, в соответствии с указом Шарурская профессионально-техническая и водительская школа стала юридическим лицом публичного права под названием "Шарурский профессиональный лицей при министерстве образования Нахчыванской Автономной Республики".
Также Ордубадская профессионально-техническая и водительская школа была переименована в "Ордубадский профессиональный лицей при министерстве образования Нахчыванской Автономной Республики" и стала юридическим лицом публичного права.
В связи с исполнением указа определены задачи для соответствующих государственных органов Нахчыванской Автономной Республики.
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