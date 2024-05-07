Создано юридическое лицо публичного права "Нахчыванский государственный центр профессионального образования при министерстве образования Нахчыванской Автономной Республики".

Как сообщает во вторник Day.Az, заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анар Ибрагимов 7 мая подписал указ о совершенствовании деятельности учреждений профессионального образования, подведомственных министерству образования Нахчыванской Автономной Республики.

В соответствии с указом, принято решение объединить юридическое лицо публичного права "Нахчыванская профессионально-техническая и водительская школа" и Нахчыванский городской профессиональный лицей и создать на их базе юридическое лицо публичного права "Нахчыванский государственный центр профессионального образования при министерстве образования Нахчыванской Автономной Республики".

Кроме того, в соответствии с указом Шарурская профессионально-техническая и водительская школа стала юридическим лицом публичного права под названием "Шарурский профессиональный лицей при министерстве образования Нахчыванской Автономной Республики".

Также Ордубадская профессионально-техническая и водительская школа была переименована в "Ордубадский профессиональный лицей при министерстве образования Нахчыванской Автономной Республики" и стала юридическим лицом публичного права.

В связи с исполнением указа определены задачи для соответствующих государственных органов Нахчыванской Автономной Республики.

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