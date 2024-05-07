Азербайджан является образцовой страной с точки зрения суверенитета

Азербайджан является суверенной страной, а также образцовой страной в этом отношении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Отметив, что он всегда ценит такие страны, премьер-министр добавил: "Вы противостоите несправедливости. Я постараюсь применить тот же подход в Словакии, чтобы и наша страна могла проводить суверенную внешнюю политику".