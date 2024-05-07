Названы сектора экономики, в которых Словакия готова поделиться опытом с Азербайджаном

Глава Агентства по инвестициям и торговому развитию Словакии Роберт Симончич по итогам бизнес-форума в Баку огласил те сферы сотрудничества, в которых Словакия может поделиться опытом с Азербайджаном, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

"Словакия активно развивает сферы энергетики, ИКТ, производства электроники, автомобильную промышленность, космическую отрасль и спутниковые технологии, и может поделиться опытом в этих сферах. Сегодня в Баку подписаны важные документов, которые создают фундамент для еще большего сотрудничества", - подчеркнул он.

По словам Симончича, в 2023 году Словакия экспортировала в Азербайджан товаров на 8 миллионов евро, а импортировала - на 1 миллион евро.

"Однако подписание в апреле 2024 года межправительственного Соглашения об избежании двойного налогообложения (вступит в силу с января 2025 года) и новые, заключенные 7 мая в Баку соглашения увеличат объемы торговли между нашими странами", - добавил Роберт Симончич.

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