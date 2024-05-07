https://news.day.az/politics/1658397.html Шахин Мустафаев встретился с послом Ирана в Азербайджане
Шахин Мустафаев встретился с послом Ирана в Азербайджане
Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев встретился 7 мая с послом Исламской Республики Иран Сейедом Аббасом Мусави в связи с завершением срока его дипломатической деятельности в Азербайджане.
Как сообщает во вторник Day.Az, на встрече были обсуждены нынешнее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в политической, торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и других сферах.
Шахин Мустафаев пожелал Сейеду Аббасу Мусави успехов в его дальнейшей деятельности.
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