Шахин Мустафаев встретился с послом Ирана в Азербайджане

Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев встретился 7 мая с послом Исламской Республики Иран Сейедом Аббасом Мусави в связи с завершением срока его дипломатической деятельности в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Day.Az, на встрече были обсуждены нынешнее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в политической, торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и других сферах.

Шахин Мустафаев пожелал Сейеду Аббасу Мусави успехов в его дальнейшей деятельности.

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