США могут призвать руководство Палестины не запрашивать членство в ООН

Делегация США посетит во вторник Рамаллу, административный центр Палестины и обсудит с палестинскими властями вопросы, касающиеся безопасности и политики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканалу Sky News Arabia сообщил палестинский источник.

По сведениям собеседника канала, американская делегация намерена призвать руководство Палестины вновь не запрашивать предоставления статуса полноправного члена в ООН. Представители США также обсудят готовность палестинских властей управлять пограничными переходами на границе сектора Газа. В свою очередь палестинская сторона призовет Вашингтон оказать давление на израильское правительство с тем, чтобы еврейское государство согласилось заключить с радикальным палестинским движением ХАМАС соглашение об урегулировании конфликта в секторе Газа.

1 мая официальный представитель председателя 78-й сессии Генассамблеи Моника Грейли сообщила, что Генассамблея проведет новое заседание 10-й чрезвычайной специальной сессии (ЧСС) по Палестине 10 мая. Возобновления ЧСС по Палестине запросили Саудовская Аравия, Мавритания и Уганда, которые выполняют функции председателей соответственно группы арабских государств в ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

Ранее источник в Совете Безопасности (СБ) ООН сообщил журналистам, что группа арабских государств намерена предложить на голосование в ходе спецсессии проект резолюции с рекомендацией к Совбезу вновь рассмотреть принятие Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации.

В апреле Соединенные Штаты применили в СБ ООН право вето и заблокировали проект алжирской резолюции, рекомендовавший принять Палестину в полноправные члены всемирной организации. За документ проголосовали 12 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай. Швейцария и Великобритания воздержались. Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац поблагодарил США за их решение.

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