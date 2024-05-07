https://news.day.az/officialchronicle/1658391.html Президент Ильхам Алиев: Совместная декларация о стратегическом сотрудничестве между Азербайджаном и Словакией является весьма серьезным политическим документом
Президент Ильхам Алиев: Совместная декларация о стратегическом сотрудничестве между Азербайджаном и Словакией является весьма серьезным политическим документом
Совместная декларация о стратегическом сотрудничестве является весьма серьезным политическим документом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
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