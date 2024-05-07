Азербайджан добился ускорения процесса подготовки добровольных национальных обзоров.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал советник ООН по устойчивому развитию, представитель офиса исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Рикардо Месиано, выступая 7 мая на открытии 4-го диалога ЦУР на тему "Консультации с заинтересованными сторонами по поводу 4-го добровольного национального обзора Азербайджана и продвижения по пяти Целям устойчивого развития (ЦУР)".

"Последние процессы показывают, что национальные правительства должны поддерживать подготовку добровольных национальных обзоров. В Азербайджане правительство добилось ускорения этих процессов. В любой стране есть бюджетные ограничения на это. Но эти вопросы должны быть поддержаны на самом высоком уровне. Только так этот процесс можно ускорить", - сказал Месиано.

По его словам, должна быть расширена деятельность по повышению осведомленности об этих процессах.

"Например, правительство Новой Зеландии проявило необычный подход и привлекло к этому интерес общества. К этому процессу присоединились представители разных слоев общества. Большинство не осведомлены о добровольном национальном обзоре. Поэтому должна быть расширена деятельность по повышению осведомленности", - добавил Месиано.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!