Азербайджан добился ускорения процесса подготовки добровольных национальных обзоров - Рикардо Месиано
Азербайджан добился ускорения процесса подготовки добровольных национальных обзоров.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал советник ООН по устойчивому развитию, представитель офиса исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Рикардо Месиано, выступая 7 мая на открытии 4-го диалога ЦУР на тему "Консультации с заинтересованными сторонами по поводу 4-го добровольного национального обзора Азербайджана и продвижения по пяти Целям устойчивого развития (ЦУР)".
"Последние процессы показывают, что национальные правительства должны поддерживать подготовку добровольных национальных обзоров. В Азербайджане правительство добилось ускорения этих процессов. В любой стране есть бюджетные ограничения на это. Но эти вопросы должны быть поддержаны на самом высоком уровне. Только так этот процесс можно ускорить", - сказал Месиано.
По его словам, должна быть расширена деятельность по повышению осведомленности об этих процессах.
"Например, правительство Новой Зеландии проявило необычный подход и привлекло к этому интерес общества. К этому процессу присоединились представители разных слоев общества. Большинство не осведомлены о добровольном национальном обзоре. Поэтому должна быть расширена деятельность по повышению осведомленности", - добавил Месиано.
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