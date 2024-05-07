https://news.day.az/world/1658428.html В Армении пригрозили отключить российские телеканалы
В Армении пригрозили отключить российские телеканалы
В Армении могут отключить российские телеканалы, если они продолжат игнорировать требования властей республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
"Мы ожидаем, чтобы трансляции российских телеканалов уважали граждан и государственный строй Армении. Не думаю, что мы требуем чего-то невозможного", - сказал Пашинян.
Премьер-министр пригрозил отключить российские каналы в стране, если требования властей Армении не будут выполнены. "Мы уже семь и более раз просили, требовали, потребуем еще два раза", - уточнил он.
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