В Армении пригрозили отключить российские телеканалы

В Армении могут отключить российские телеканалы, если они продолжат игнорировать требования властей республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Мы ожидаем, чтобы трансляции российских телеканалов уважали граждан и государственный строй Армении. Не думаю, что мы требуем чего-то невозможного", - сказал Пашинян.

Премьер-министр пригрозил отключить российские каналы в стране, если требования властей Армении не будут выполнены. "Мы уже семь и более раз просили, требовали, потребуем еще два раза", - уточнил он.

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