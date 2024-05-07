Фон дер Ляйен объявила о намерении создать систему ПРО в ЕС

Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении продвигать проект европейской системы противоракетной обороны (ПРО) в случае переизбрания на пост председателя Еврокомиссии (ЕК), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю о по истине европейской системе противоракетной обороны, мы могли бы делиться своими возможностями и опытом", - сказала фон дер Ляйен на открытии Европейского экономического конгресса, который будет проходить в польских Катовицах с 7 по 9 мая. Трансляция выступления главы Еврокомиссии велась телеканалом TVP Info.

Помимо этого, политик отметила, что в случае переизбрания "предложит несколько проектов" в сфере общей оборонной политики ЕС. В частности, она предложит создать должность еврокомиссара по вопросам обороны.

Срок полномочий нынешнего состава Еврокомиссии истекает в ноябре. Ее председатель назначается решением саммита глав государств и правительств ЕС.

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