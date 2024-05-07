https://news.day.az/society/1658379.html В Баку проходят похороны шехида, пропавшего без вести во время I Карабахской войны
В Баку проходят похороны шехида, пропавшего без вести во время I Карабахской войны
Сегодня на Аллее шехидов в поселке Кешля проходят похороны пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны Дадашова Гюльалы Мухаммед оглу, личность которого была установлена.
Как сообщает во вторник Day.Az, Гюльали Дадашов пропал без вести 1 января 1994 года в селе Абдуррахманлы Физулинского района.
Отметим, что Дадашов Гюльалы, Гайымов Эльшад и Сафаров Асим, предположительно пропавшие без вести во время Первой Карабахской войны, были ранее похоронены как неизвестные шехиды на кладбище "Пейгамберлик" в поселке Шафаг Бейлаганского района.
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