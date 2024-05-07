Мы готовы быть мостом между Азербайджаном и Евросоюзом

Мы готовы быть мостом между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы хотим представить Евросоюзу объективную ситуацию в Азербайджане", - добавил премьер-министр.