https://news.day.az/politics/1658433.html Мы готовы быть мостом между Азербайджаном и Евросоюзом - премьер-министр Словакии
Мы готовы быть мостом между Азербайджаном и Евросоюзом - премьер-министр Словакии
Мы готовы быть мостом между Азербайджаном и Европейским Союзом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Мы хотим представить Евросоюзу объективную ситуацию в Азербайджане", - добавил премьер-министр.
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