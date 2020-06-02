"Подлинность" коронавируса у Пашиняна вызывает подозрения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в день своего 45-летия заявил, что у него и всех членов его семьи нашли коронавирус. Никаких симптомов болезни он и его близкие не чувствуют, однако они все-равно решили уйти в самоизоляцию. Многие в Армении считают, что глава правительства лукавит, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Пашинян утверждает, что "тщательно соблюдал все меры предосторожности", рекомендуемые в связи с пандемией коронавируса, но это все равно не спасло его от заразы. В дальнейшем глава правительства заразил всю свою семью.

По состоянию на 1 июня в Армении коронавирусом больны 9492 человека при населении примерно в 3 миллиона человек. При этом самоизоляцию изначально соблюдали только в центре Еревана, а чем дальше от столицы, тем больше чувствовалась вольница, отмечает российское издание.

"МК" подчеркивает, что армянские власти не отличаются ответственным подходом к борьбе с коронавирусом:

"По сути, заражение семьи Пашиняна стало логичным продолжением всей его предыдущей политики борьбы с коронавирусом. Кстати, депутат парламента Армении Грачья Акопян, брат жены Пашиняна, 31 мая, то есть в день, когда семья главы государства узнала о заражении коронавирусом, общался с сестрой. Это нисколько не помешало ему 1 июня заявиться на заседание Национального собрания. Перед его партией "Мой шаг" стояла важная задача - гарантировать парламентское большинство при голосовании за отмену референдума по Конституционному суду".

У партии Пашиняна все получилось, пишет Московский Комсомолец: в первом чтении референдум отменили, хотя оппозиция заявила, что решение напрямую противоречит Конституции Армении. Между тем, всего несколько месяцев назад премьер-министр сам добивался проведения референдума, так как рассчитывал вычистить оттуда последних сторонников предыдущих властей. Многие говорят, что за время борьбы с коронавирусом авторитет Пашиняна в обществе значительно пошатнулся и теперь далеко не факт, что большинство поддержит очистку КС республики. При этом больше всего премьер боится стать непопулярным, поэтому всячески избегает любых поводом проверить свой рейтинг на прочность.

В статье авторитетного российского издания подчеркивается, что на этом фоне нисколько не удивляет тот факт, что многие не поверили в болезнь Пашиняна.

"Рейтинг у него явно падает. Официальных замеров нет, но в последние месяцы его сторонников стало ощутимо меньше. Если в конце 2019 года любая критика премьера воспринималась подавляющим большинством как нечто неприемлемое, то сейчас, напротив, многие говорят, что скептики были правы.

Все больше бросается в глаза несоответствие количества восторженных комментариев под его постами в социальных сетях реальной ситуации в стране. Пашинян теряет инициативу, при этом республика все глубже погружается в эпидемию коронавируса и экономический кризис. Скоро могут начаться массовые протесты, и тогда Пашинян, как и его предшественники, пустит в ход дубинки", - на условиях анонимности заявил "МК" один из армянских политических аналитиков.