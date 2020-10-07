https://news.day.az/politics/1277595.html Именно Пашинян повел дело к войне - Гия Саралидзе и Дмитрий Куликов на площадке "Вестника Кавказа" - ВИДЕО
Именно Пашинян повел дело к войне - Гия Саралидзе и Дмитрий Куликов на площадке "Вестника Кавказа" - ВИДЕО
Телерадиоведущий Гия Саралидзе в рамках информационно-аналитической программы "Соседи" побеседовал с политологом Дмитрием Куликовым о том, что происходит в настоящее время в Нагорном Карабахе, а также почему конфликт перешел в острую фазу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа, представляет кадры передачи:
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