Именно Пашинян повел дело к войне

Телерадиоведущий Гия Саралидзе в рамках информационно-аналитической программы "Соседи" побеседовал с политологом Дмитрием Куликовым о том, что происходит в настоящее время в Нагорном Карабахе, а также почему конфликт перешел в острую фазу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа, представляет кадры передачи: