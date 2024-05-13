В Западной Канаде бушуют сильные лесные пожары

Первые крупные лесные пожары в этом сезоне распространились примерно на 10 тысяч гектаров по всей Западной Канаде в воскресенье.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, власти издали приказ об эвакуации населения в Британской Колумбии и предупредили о плохом качестве воздуха в провинциях.

В самой западной провинции Канады - Британской Колумбии тысячи жителей регионального муниципалитета Северные Скалистые горы и коренных народов Форт-Нельсона были эвакуированы, поскольку площадь близлежащего пожара почти удвоилась и составила 4136 гектаров.

Мэр регионального муниципалитета Северные Скалистые горы Роб Фрейзер в телеинтервью заявил, что большинство из 3500 жителей Форт-Нельсона и его окрестностей были эвакуированы.

Федеральное правительство предупредило, что Канаде грозит новый "катастрофический" сезон лесных пожаров, поскольку оно прогнозирует более высокие, чем обычно, весенние и летние температуры на большей части территории страны, чему способствуют погодные условия явления Эль-Ниньо.

Канада пережила одну из самых теплых зим с низким или отсутствующим снегом во многих районах, что вызывает опасения в преддверии жаркого лета, вызывающего пожары в лесах на фоне продолжающейся засухи.

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