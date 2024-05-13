https://news.day.az/economy/1659796.html В Азербайджане выделен льготный кредит на проект по развитию животноводства - Микаил Джаббаров
В Азербайджане выделен льготный кредит на проект по развитию животноводства - Микаил Джаббаров
Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана выделил под проект развития животноводства льготный кредит в размере 150 тысяч манатов.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в соцсети X.
Министр отметил, что данный кредит был выделен на проект предпринимателя Мушфига Гасанова.
"Проект будет реализован в Исмаиллы", - говорится в публикации.
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