https://news.day.az/politics/1348051.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Желаю каждому ребенку на Земле крепкого здоровья, любви, радости, добра, беззаботного детства и счастливой жизни! - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Желаю каждому ребенку на Земле крепкого здоровья, любви, радости, добра, беззаботного детства и счастливой жизни! - ФОТО
На официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация в связи с Международным днем защиты детей - 1 Июня.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Сегодня - 1 Июня - Международный день защиты детей. Искренне поздравляю всех детей по случаю этого светлого, прекрасного дня! Желаю каждому ребенку на Земле крепкого здоровья, любви, радости, добра, беззаботного детства и счастливой жизни! Пусть Всевышний оберегает детей от всех бед и невзгод!"
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