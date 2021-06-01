Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Желаю каждому ребенку на Земле крепкого здоровья, любви, радости, добра, беззаботного детства и счастливой жизни!

На официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация в связи с Международным днем защиты детей - 1 Июня.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Сегодня - 1 Июня - Международный день защиты детей. Искренне поздравляю всех детей по случаю этого светлого, прекрасного дня! Желаю каждому ребенку на Земле крепкого здоровья, любви, радости, добра, беззаботного детства и счастливой жизни! Пусть Всевышний оберегает детей от всех бед и невзгод!"