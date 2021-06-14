Экспресс-глупость от российского журналиста

Начну с анекдота. "Скажите, Рабинович, вы когда-нибудь прибегали к услугам проституток?". "Никогда не прибегал, всегда спокойно ходил". К услугам тех российских журналистов, которые сейчас исполняют приказы тех, кто им платит, мы тоже не прибегали. И спокойно тоже не приходили. Гигиену соблюдаем. Так проще, безопаснее и для имиджа полезнее. Это им нечего терять, а у нас репутация есть.

Поведение россиян было ожидаемым. Ведь, кружок вялых членов, возглавляемый позорно известной в цивилизованном мире, по ее же собственном признание оплеванной в автомобильной "пробке" Марго Симоньян или большой любительницы омлетов в дорогом авто Тины Канделаки априори был заточен на критике всего, что только возможно, когда дело касается Азербайджана.

Давно считающиеся распространителями фейк-ньюс российские СМИ ехали в Баку не матчи ЧЕ по футболу освещать, а высасывать "сенсацию", да Бог, из пальца.В этом смысле экспресс-метод обслуживания заказчика, читай клиента, продемонстрировал представитель издания "Спорт-экспресс". Имени его указывать не считаю нужным, ибо нет в том смысла. Это был не журналист. Это была функция. Функция лжеца, глупца, исполнителя любого каприза за деньги заказчика.

Все свои "таланты" данная функция ринулась демонстрировать сразу, с порога заявив, что "Баку - настоящая антиреклама чемпионата Европы". О, как! Нет, можно было бы все отнести к традиционному для России злоупотреблению алкоголем, чем не гнушаются даже спортивные комментаторы. Тот же Вася Уткин нередко комментировал матчи " с бодуна". Но тут, кажется, проблема шире. Журналист-функция страдает галлюцинациями и потерей способностью выстраивать логические цепочки.

Он сетует на то, что на игру Уэльс-Швейцарию пришло 8782 зрителя " Вряд ли в истории финальных турниров чемпионатов Европы вообще была посещаемость хуже, чем эта". Талантливо прикидывающийся шлангом персонаж делает вид, что не в курсе того, что впервые в истории финальные игры чемпионата Европы проводятся в условиях борьбы с пандемией коронавируса. Он словно не видел, как матчи плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА, в том числе и такие, как "Барселона"-"Пари Сан-Жермен" и "Ювентус"-"Порту", и вовсе проходили без зрителей.

А ведь там вывеска была гораздо более заманчивой. Хотя, может журналист-функция не тут вывеску искал. Ему, кажется, нужна была вывеска паба, или рюмочной.Иначе бы он не взял на себя функции оценщика качества Олимпийского стадиона в Баку. Этим ведь совсем иные люди, в совсем иных организациях , под названием ФИФА и УЕФА, занимаются. А у них к нашему стадиону претензий нет.

А вот у журналиста -функции нашлись претензии даже к погоде в Баку. Он возмущался тем, что летом в столице Азербайджана стоит жара. Вспомнилась фраза одного из героев кинофильма "Самая обаятельная и привлекательная": "Ты что, с Урала?". Еще немного и журналист-функция стал бы возмущаться тем, что в Баку есть Каспийское море и тут проживает слишком много азербайджанцев.

Кто бы ему объяснил, что у каждой страны есть свои особенности. Погодные, поведенческие. Вот, к примеру, Чемпионат мира по футболу 2018 года в России запомнился многим футбольным болельщикам вовсе не самими играми, а тем, что творилось в кустах, на скамейках и лавках вокруг стадионов тех российских городов, что принимали мундиаль.

Россиянки тогда превратили ЧМ по футболу в первенство мира по быстрому сексу с иностранцами. Дошло до того, что российских женщин призвали не заниматься сексом с иностранцами: депутат Госдумы Тамара Плетнева заявила, что опасается повторения ситуации, сложившейся после Олимпийских игр 1980 года, когда в СССР появились "дети Олимпиады", родившиеся от связей с гостями Игр.Призыв, замечу, так и остался не услышанным.

Но обо всем этом не вспоминает журналист-функция, оказывающий экспресс-услуги своему заказчику. Он решил коснуться совсем уж скользкой темы. Мол, "тяжелые отношения Армении и Азербайджана из-за спорных территорий в Нагорном Карабахе привели осенью к вооруженному противостоянию".

Спорными территориями он назвал находившиеся почти тридцать лет под армянской оккупацией территории Азербайджана. Которые азербайджанскими всегда официально признавала Россия.

Но этот "нюанс" мало интересует журналиста-функцию и его заказчиков. Как и о, что спорными территориями как раз является Крым, который РФ аннексировала. И за аннексию которого на РФ наложены санкции. При том, что даже ФИФА и УЕФА продолжают считать Крым территорией Украины, что и нашло свое подтверждение в виде разрешения сборной Украины выходить на матчи европейского первенства в форме с изображением страны, включающей и Крым.

Представляю, как переживали по этому поводу заказчики журналиста-функции. Ведь, многие из них на крымской теме огромные деньги сделали, выступая в роли "российских патриотов". Они же заказали истерику по поводу того, что в Баку не впустили тех российских журналистов, что посетили Нагорный Карабах, гостили у сепаратистов. Они нарушили законы Азербайджана и должны были быть готовы к наказанию за преступление. Собственно, об этом честно и прямо заявил и российский комментатор Алексей Андронов.

"Не стоит нарушать законы страны, в которую собираешься ехать", указал он. И добавил: ."Попробуйте заехать в Израиль со штампом Ирана". Журналист-функция всего этого "не заметил". Он, и его хозяева привыкли пробовать только то, что прикажут. И видеть то, что велено. Не замечая бревна в своем глазу. Это я к тому, что сама Россия запретила освещать матчи ЧЕ по журналисту общественно-правовой медиакомпании ARD Роберту Кемпе.

Который был одним из авторов журналистского расследования о коррупционных схемах в Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), в частности об обстоятельствах голосований о месте проведении чемпионатов мира по футболу в 2018 и 2022 годах, которые достались России и Катару. При этом, он не проявлял не уважения к территориальной целостности России . Он не поддерживал сепаратизм.То есть , не делал ровным счетом ничего из того, что сделали Арустамян, Генич, Моссаковский по отношению к Азербайджану.

Но именно для того, чтобы переключить внимание россиян с критики в адрес их страны на Азербайджан, который все делает правильно, и нужны такие вот журналисты -функции., предпочитающие экспресс-метод обслуживания хозяев. Которые, по большому счету, также являются представителями профессии, куда более древней, чем журналистика. И тут уже не важно, прибегают к их услугам или спокойно приходят.

Акпер Гасанов