https://news.day.az/politics/1370268.html Азербайджанская армия не открывает огонь по мирным жителям – Минобороны
Азербайджанская армия не открывает огонь по мирным жителям – Минобороны
Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны о якобы имеющем место обстреле азербайджанской армией населенных пунктов Армении и проживающего там населения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на военное ведомство.
"Азербайджанские военнослужащие соблюдают принципы международного гуманитарного права и не ведут огонь по невоенным объектам и гражданскому населению", - отметили в ведомстве.
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