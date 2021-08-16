Азербайджанская армия не открывает огонь по мирным жителям

Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны о якобы имеющем место обстреле азербайджанской армией населенных пунктов Армении и проживающего там населения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на военное ведомство.

"Азербайджанские военнослужащие соблюдают принципы международного гуманитарного права и не ведут огонь по невоенным объектам и гражданскому населению", - отметили в ведомстве.