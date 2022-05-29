Бесконечный поиск "виновного": армянские фантазеры и новые политические реалии

Армянские политики, политологи, журналисты с достойной удивления настойчивостью тратят время на Сизифов труд. Они днем с огнем ищут виновного в том, что не реализовались их фантазии по поводу значимости Армении для мира, а может и для всей Галактики. Признаваться самим себе, что их страна является государством-лузером Южного Кавказа, армянские фантазеры не хотя. Соответственно, начинается бесконечный поиск "виновного".

В ходе 44-дневной войны и долгое время по ее окончании, в кругах армянских фантазеров существовал консенсус, выраженный в том, что главной "виновной" во всех бедах РА была названа Россия. Она, мол, не выполнила свои союзнические обязательства по отношению к Армении, не ввязалась в войну с Азербайджаном. В ход шли напоминания о членстве РА в ОДКБ, ТС, ЕАЭС, вспоминали даже Петра Первого и его фразу о необходимости "армян как возможно приласкать и облегчить, в чем пристойно, дабы тем подать охоту для большего их приезда".

О том, что данный Указ Петра Первого не просто выполнен, а перевыполнен, чему доказательством является почти полная "арменизация " юга России и засилье армян на российских телеканалах, в РА предпочли не вспоминать. Как и о том, что 44-дневная война проходила на находившихся почти три десятка лет под армянской оккупацией азербайджанских землях. Ни дня она не велась на территориях Армении. Ни дня Азербайджан не держал под оккупацией территории РА.

Соответственно, у России или ОДКБ не было никаких оснований открыто вмешиваться в ход 44-дневной войны. Тем более, что братская Турция совершенно четко послала месседж миру, что находится на стороне Азербайджана. Своевременно подготовленные документы о военно-политическом союзе между нашими странами были четким юридическим напоминанием всем, кто может и мечтал бы сунуться в войну, но понимал печальные для себя последствия этого.

Казалось бы, тут все очевидно. Но в РА еще долго стояли в позе обиженных и оскорбленных, забывая о том, что десятилетиями РФ снабжала свой форпост на Кавказе оружием по внутренним, то есть очень дешевым ценам. Естественно, что признать собственную вину в неспособности построить государство, способное тратить большие средства на модернизацию и укрепление армии, в РА не хотели. Проще было валить все на Россию.

Сейчас, по прошествии времени, мы видим новый тренд. Он состоит в том, что армянские фантазеры и реваншисты, чаще всего тут "два в одном", решили обрушиться с критикой в адрес коллективного Запада. Мол, он, такой нехороший, готов поддержать "односторонние уступки Армении по региональным вопросам". Так, витиевато и явно лукавя, в РА называют процесс признания официальным Ереваном нового статуса-кво, сложившегося по итогам 44-дневной войны.

Как можно говорить об "односторонних уступках со стороны Армении", если новый статус-кво достигнут за счет героизма, крови, жертв Азербайджана в 44-дневной войне?! Ответ на этот вопрос знают только армянские фантазеры-реваншисты. При этом, они никогда не смогут дать ответ на простые вопросы - каковы территориальные потери РА в результате этих "ступок" и есть ли у официального Еревана выход из создавшейся ситуации?

Сразу отвечу, что выхода у Армении нет, о чем свидетельствуют и итоги всех трех встреч Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром РА Николом Пашиняном при посредничестве председателя Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля. Это было три триумфа азербайджанской дипломатии и три, соответственно, фиаско официального Еревана.

Почему это произошло? По целому ряду причин. Во-первых, аргументы Азербайджана справедливы, просты и понятны, они основаны на международном праве и конкретных документах. "Аргументы" армянской стороны всегда состояли в желании удерживать до бесконечности наши оккупированные территории, хотя на сей счет были совершенно конкретные резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН- международных организаций, выше которых просто ничего нет.

Во-вторых, Азербайджан уже доказал свою способность достигать поставленной цели вопреки планам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которым выгодно было сохранение конфликта в "замороженном" состоянии. Всем в мире, кроме армянских фантастов-реваншистов, уже понятно, что новый статус-кво установлен навсегда, что возврата к прежним временам быть не может.

В-третьих, так же Франция, сделала все возможное и невозможное для поддержки Армении, ее оккупационной политики. Дошло же даже до скандальных, не стоящих бумаги, на которой прописаны, решений французского Сената. Дошло и до откровенно клеветы президента Франции Макрона, который повторил, но не смог доказать лживые тезисы армянской пропаганды.

В-четвертых, нет единой позиции коллективного Запада. Та же Великобритания, напомню, заняла справедливую позиции в 44-дневной войне, открыто поддержав территориальную целостность Азербайджана.

В-пятых, за те полтора года, что минули с момента окончания 44-дневной войны, Азербайджан стал экономически, политические и с военной точек зрения только сильнее. Значительно возрос и геополитический вес нашей страны. Тогда как Армения лишь наращивает свой внешний долг, скатываясь в экономическую пропасть, имея кучу элементов фактического отсутствия суверенитета и независимости, то есть представляя собой классическое несостоявшееся государство.

Сумма всех этих факторов и объясняет отношение как РФ, так и многих ведущих стран мира, от США до Китая, включая целиком ЕС, к новому статусу-кво, к справедливым требованиям Азербайджана, который демонстрирует всему миру, кто является истинным хозяином Карабаха, стремительно восстанавливая все то, что было варварски разрушено армянскими оккупантами.