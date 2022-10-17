Эрдоган посетит Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган через три дня прибывает в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал в понедельник в Гяндже журналистам посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

По его словам, самолет Президента Реджепа Тайипа Эрдогана уже во второй раз приземлится на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.