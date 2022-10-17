https://news.day.az/politics/1504039.html Эрдоган посетит Азербайджан
Эрдоган посетит Азербайджан
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган через три дня прибывает в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал в понедельник в Гяндже журналистам посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.
По его словам, самолет Президента Реджепа Тайипа Эрдогана уже во второй раз приземлится на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
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