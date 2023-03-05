Минобороны Азербайджана об армянской диверсии в Карабахе

Армянская сторона в очередной раз совершила провокацию.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Поступила оперативная информация об осуществлении перевозки по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу военного снаряжения, боеприпасов и личного состава из Республики Армения на территорию Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Утром 5 марта в целях проверки поступившей информации подразделениями Азербайджанской Армии была предпринята попытка задержания и проверки транспортных средств, осуществляющих незаконные военные перевозки.

С противоположной стороны был открыт огонь, в результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон.

Азербайджанская сторона доводит до сведения командования российского миротворческого контингента, что выполнение пунктов трехстороннего заявления должно быть обеспечено безоговорочно и в полном объеме.

Сообщаем, что единственной автомобильной дорогой, которая может быть использована между Карабахским экономическим районом и Республикой Армения, является дорога Ханкенди-Лачин.

Еще раз напоминаем командованию российского миротворческого контингента, что осуществление перевозок военного и иного назначения по другим маршрутам категорически недопустимо.

Напомним, что и ранее были установлены факты перевозки из Армении в Карабахский экономический район боеприпасов и другого военного снаряжения, в том числе мин, топлива и живой силы.

Азербайджанская сторона неоднократно предупреждала международную общественность о перевозке мин по указанному маршруту.

Кроме того, сообщаем, что в 2022 году были организованы поездки представителей Совместного турецко-российского мониторингового центра на эту территорию для осмотра мин, закопанных армянской стороной и впоследствии обнаруженных.

Произошедший сегодня инцидент еще раз подтверждает необходимость создания Азербайджаном соответствующего контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин-Ханкенди.

Факт осуществления Арменией военных перевозок в Карабахский экономический район Азербайджана является продолжением агрессии и политики террора этой страны против Азербайджана.

Вся ответственность за совершенную провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении.