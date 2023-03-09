Между Азербайджаном и Грузией существует тесное сотрудничество.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказала бывший председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе во время панельного заседания в рамках X Глобального Бакинского форума.

Она отметила, что это сотрудничество важно не только для стран, но и для региональной стабильности.

"Организация Объединенных Наций недостаточно значима. Нам нужно найти эффективные механизмы. Мы должны использовать многосторонние механизмы для сотрудничества. Региональные организации также могут быть очень полезны. Конечно, мы хотели бы решить проблемы, с которыми сталкиваемся. Для этого мы должны усилить региональные организации", - подчеркнула она.

Отметим, что 9 марта под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви начал работу X Глобальный Бакинский форум.

На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Также основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.