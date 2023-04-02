https://news.day.az/politics/1551851.html Помощник министра торговли США прибыл с визитом в Азербайджан
Помощник министра торговли США прибыл с визитом в Азербайджан
Помощник министра торговли США по глобальным рынкам и генеральный директор Внешнеторговой службы страны Арун Венкатараман прибыл с визитом в Азербайджан, передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на посольство США в Баку.
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