Азербайджан имеет сильнейшую армию на Южном Кавказе

Армия Азербайджана сохранила свое лидерство в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на рейтинг Global Firepower, Азербайджан сохранил 57-ю позицию в списке мощнейших армий мира. Таким образом, позиция Азербайджана не изменилась.

Вооруженные силы Грузии расположились на 85 месте, улучшив предыдущий показатель.

Армения заняла 94 место в списке. Таким образом, Армения обладает самой слабой армией в регионе.