https://news.day.az/politics/1562379.html Азербайджан имеет сильнейшую армию на Южном Кавказе - Global Firepower
Азербайджан имеет сильнейшую армию на Южном Кавказе - Global Firepower
Армия Азербайджана сохранила свое лидерство в регионе.
Как передает Day.Az со ссылкой на рейтинг Global Firepower, Азербайджан сохранил 57-ю позицию в списке мощнейших армий мира. Таким образом, позиция Азербайджана не изменилась.
Вооруженные силы Грузии расположились на 85 месте, улучшив предыдущий показатель.
Армения заняла 94 место в списке. Таким образом, Армения обладает самой слабой армией в регионе.
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