Азербайджан и Казахстан подписали план военного сотрудничества на 2024 год.

Об этом сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Согласно информации, 6 октября делегация во главе с министром обороны Республики Казахстан генерал-полковником Русланом Жаксылыковым посетила Азербайджан. На встрече в расширенном составе министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов поприветствовал членов делегации, отметив, что рад их видеть в Азербайджане. Министр подчеркнул, что осуществляемое между нашими странами двустороннее военное сотрудничество строится на дружеских и братских отношениях.

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